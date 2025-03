SupportFinity

supportfinity.com

SupportFinity é uma plataforma única de contratação para empresas e pessoas, alimentada por IA. As empresas podem encontrar talentos para emprego ou contratação usando o software ATS da SupportFinity, que está conectado a uma das comunidades profissionais de maior crescimento no mundo. Pessoas e candidatos a emprego podem ingressar no SupportFinity para encontrar empregos ou projetos e se conectar com seus colegas e amigos. A comunidade SupportFinity oferece acesso a empregos e projetos, além de muitas outras vantagens gratuitas, como bônus, blogs e acesso a recursos exclusivos da comunidade.