Software de gerenciamento de descrição de trabalho - Aplicativos mais populares - Togo

TalVista

talvista.com

TalVista é uma plataforma de apoio à decisão de recrutamento de diversidade baseada em SaaS. A TalVista está numa posição única para ajudar as empresas a aumentar o seu conjunto de candidatos diversificados e aumentar a probabilidade de diversos candidatos avançarem no processo de recrutamento com base na sua experiência, competências e qualificações, em vez de serem rejeitados devido ao seu género, raça, etnia, orientação, credo ou habilidade física. Com a tecnologia, o treinamento em diversidade é reforçado e permite a modificação do comportamento, em vez de depender da teoria ou da memória de um membro. TalVista melhora o recrutamento de diversidade de três maneiras. Otimização da descrição de cargos – Com nossa otimização da descrição de cargos, analisamos a descrição do cargo e identificamos palavras problemáticas, com base em pesquisas, que demonstraram dissuadir candidatos sub-representados de se candidatarem a um emprego. Somos a única plataforma que vai além da paridade de género, em comparação com outras no mercado, para garantir que o grupo de candidatos mais amplo e diversificado seja atraído para o trabalho. Revisão de currículo redigido – Digitalizamos o processo de revisão do currículo do candidato. Processamos documentos PDF e MSWord e identificamos informações de identificação pessoal no currículo. Em seguida, redigimos o nome do candidato “bloqueado”, o URL de identificação pessoal e o endereço de e-mail. A redação adicional pode ser habilitada para “bloquear” fotografias, nomes de escolas/universidades e empresas. O gerente de contratação analisa com base em habilidades e experiência, em vez de se fixar em um nome que possa denotar gênero, raça ou etnia. Nenhuma outra plataforma faz a redação do currículo original. Entrevistas Estruturadas – Nossas entrevistas estruturadas concentram o entrevistador no que é mais importante, os critérios centrais do trabalho. Os entrevistadores podem receber perguntas com base em sua experiência. Os entrevistadores têm o poder de se concentrar em cada resposta e coletar notas vitais durante cada resposta e, em seguida, consultar essas notas durante o processo de classificação após o candidato ter sido dispensado.