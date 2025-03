Coodesh

coodesh.com

Coodesh é uma plataforma de avaliação baseada em habilidades SaaS B2B2C que ajuda a descobrir as habilidades de codificação do mundo real dos desenvolvedores e conectá-los ao mercado de trabalho. Começamos em 2020 com um modelo ajudando empresas a contratar desenvolvedores remotos usando nossa ferramenta de avaliação e atualmente estamos expandindo para testar profissionais de outras fontes de candidatos (escolas, ed techs, ats) acompanhando a evolução do upskilling do desenvolvedor após sua contratação.