Software de quadro de empregos - Aplicativos mais populares - Somália

Snaphunt é uma plataforma global de contratação que ajuda empresas em rápido crescimento a encontrar, envolver e contratar os melhores talentos do mundo. Nosso algoritmo combina instantaneamente empregadores com talentos com base em seus requisitos específicos em países, regiões e fusos horários, bem como ferramentas e soluções de ponta para identificar sua próxima contratação e gerenciar seu processo de contratação. Basta definir o perfil do seu candidato ideal, relaxar e deixar o Snaphunt fazer o trabalho pesado. Talentos qualificados são convidados a se candidatar automaticamente à sua função e você também pode interagir com talentos relevantes por meio de e-mails personalizados para aumentar sua taxa de candidatura. Projetado para equipes distribuídas: reduza seus gastos com contratações em até 80% e colabore perfeitamente em suas contratações com ferramentas proprietárias projetadas para reduzir seu tempo de contratação em 72%. Com o Snaphunt, você pode contratar rapidamente para suas funções locais, híbridas ou remotas a partir de um conjunto de talentos de mais de 4 milhões de candidatos a emprego e um alcance de contratação de mais de 300 milhões de profissionais. A plataforma gera automaticamente descrições de cargos personalizadas, gerenciamento de respostas de candidatos com 1 clique, entrevistas em vídeo pré-gravadas, agendamento de entrevistas, gerador de perguntas para entrevistas, coleta automática de feedback, verificação automatizada de referências e muito mais. Contratação com insights em cada etapa: Contratação para adequação à cultura? A avaliação proprietária do Snaphunt, 'Snapsych', é baseada em modelos psicométricos estabelecidos e adaptados para o local de trabalho moderno. A plataforma também compartilha insights sobre salários e períodos de aviso prévio para que você possa encontrar os melhores talentos desde o início. Para ver como o Snaphunt pode ajudá-lo a atingir seus objetivos de contratação, visite: https://snaphunt.com/employers