Plataformas de análise IoT - Aplicativos mais populares - Somália

As plataformas analíticas de IoT permitem que as empresas analisem e visualizem dados de dispositivos conectados à Internet. Essas plataformas ajudam a interpretar o fluxo contínuo de dados estruturados, não estruturados e de séries temporais gerados por esses dispositivos, permitindo que as empresas entendam tendências históricas e prevejam resultados futuros. As empresas podem usar soluções analíticas de IoT para monitorar o desempenho das máquinas, fornecer recomendações de manutenção preditiva e obter insights sobre dados específicos, como temperatura, movimento e som. Os analistas de dados podem usar plataformas de análise de IoT para preparar, filtrar, transformar e explorar dados de sensores de forma semelhante à forma como analisariam dados estruturados usando uma plataforma de business intelligence.