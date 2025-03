Software de agendamento de entrevistas - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

candidate.fyi

Bem-vindo ao candidate.fyi, a plataforma definitiva de experiência do candidato que revoluciona a maneira como você se envolve com talentos. Perfeitamente integrada ao seu ATS, nossa plataforma automatiza e agiliza todos os aspectos da comunicação com os candidatos, desde mensagens personalizadas até cartas de oferta, pré-embarque, integração e pesquisas de experiência do candidato em tempo real. Com nosso portal personalizado e de marca, os candidatos entram em um mundo de informação e capacitação. Eles podem acompanhar seu progresso sem esforço, manter-se informados sobre as próximas etapas, descobrir quem e quando se encontrarão e mergulhar em conteúdo imersivo de Employer Branding. Desde a preparação para entrevistas até a exploração da cultura da empresa, nosso portal de candidatos oferece uma experiência abrangente que deixa uma impressão duradoura. Com o candidate.fyi, você pode coletar feedback sobre o sentimento do candidato em todas as fases do processo de entrevista, bem como monitorar o envolvimento do candidato durante toda a jornada da entrevista. Na candidate.fyi, acreditamos em transformar o processo de entrevista em algo inesquecível. Estamos aqui para tornar a jornada de cada candidato notável, onde eles se sintam valorizados, apoiados e entusiasmados com as possibilidades futuras.