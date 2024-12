Mais populares Adicionados recentemente Software de agendamento de entrevistas - Aplicativos mais populares - Malásia

O software de agendamento de entrevistas com candidatos, também conhecido como software de agendamento de entrevistas, automatiza o processo de agendamento de entrevistas com candidatos. Ele aumenta a eficiência do pessoal de RH e dos recrutadores, simplificando o processo de entrevista e aprimorando a experiência do candidato. Essas ferramentas substituem a necessidade de trocas prolongadas de e-mails e chamadas telefônicas demoradas, permitindo que equipes de RH, gerentes de contratação e recrutadores monitorem as próximas entrevistas em tempo real. Eles aproveitam os calendários dos gerentes de contratação e entrevistadores para determinar os horários ideais para agendar telas telefônicas, entrevistas em painel no local e entrevistas em vídeo. Os principais recursos normalmente incluem integração com e-mail e calendários, modelos de e-mail pré-preenchidos, opções de reagendamento e lembretes automatizados para entrevistadores e candidatos por e-mail ou texto. O software de agendamento de entrevistas geralmente se integra perfeitamente aos sistemas de rastreamento de candidatos (ATS) e é comumente usado junto com plataformas de entrevistas em vídeo.