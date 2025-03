Serviços internacionais de PEO - Aplicativos mais populares - Taiwan

Omnipresent

omnipresent.com

Omnipresent é uma solução EOR global que permite que você se concentre no crescimento de um negócio e de uma equipe de classe mundial. Como seu parceiro, oferecemos-lhe a flexibilidade para contratar os melhores talentos internacionais, sem ter de criar uma entidade local dispendiosa. Como seu Employer of Record, facilitamos a contratação remota para você em qualquer lugar do mundo. Lidamos com todas as tarefas de administração trabalhista e conformidade em 160 países, ao mesmo tempo que equipamos seus funcionários com as ferramentas e o suporte de que precisam para se sentirem parte de sua equipe. Entendemos que seu tempo é valioso e você precisa de um parceiro em quem possa confiar para manter as coisas o mais simples possível e continuar administrando seu negócio. ‍Empregue em qualquer lugar. Seja onipresente.