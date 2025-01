Software de boletim informativo interno - Aplicativos mais populares - Arábia Saudita

Sociabble

sociabble.com

A Sociabble oferece soluções empresariais de primeira linha e móveis para comunicação interna, defesa e envolvimento dos funcionários. Sendo um Software como Serviço (SaaS), nossa plataforma agrega conteúdo proveniente de canais oficiais da empresa (redes sociais, sites da empresa, etc.) e plataformas de curadoria, bem como conteúdo sugerido por usuários da plataforma (UGC) e administradores. O conteúdo é personalizado e organizado em canais temáticos e pode ser visualizado em dispositivos móveis, desktops, intranets, redes sociais corporativas e telas de exibição. O conteúdo autorizado pode ser compartilhado com um clique nos perfis de mídia social do usuário. Além do consumo de conteúdo, os funcionários também podem participar de questionários e pesquisas integradas. Sociabble usa ativação, recompensas e reconhecimento do usuário em vários níveis da experiência do usuário para maximizar o envolvimento. A plataforma exclusiva de comunicação e defesa dos funcionários da Sociabble torna a comunicação fácil, rápida e envolvente. Os funcionários estão mais bem informados sobre as notícias e atualizações da empresa e sobre seu local de trabalho – resultando em uma força de trabalho mais engajada e influente. As empresas podem estender o uso do Sociabble a seus parceiros, influenciadores externos ou fãs da marca. Lançado em 2014 por uma equipe de empreendedores experientes em tecnologia de gestão de ativos digitais, mídias sociais e marketing de conteúdo, o Sociabble é atualmente usado em mais de 80 países e conquistou alguns dos clientes mais prestigiados do mundo, incluindo Microsoft, BNP Paribas, L' Oréal e PwC. Com sede em Paris, França, a Sociabble também possui operações na cidade de Nova York, Londres e Mumbai.