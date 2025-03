OurPeople

Problema com as comunicações da equipe? Não procure mais, com as pessoas fornecerão exatamente o que é necessário! Nossas pessoas são uma inovadora tecnologia móvel que permite que as empresas pequenas, médias e corporativas se comuniquem melhor com todos. A plataforma oferece métodos de entrega exclusivos que têm como alvo o público certo, usando tags para garantir que todos que precisam receber a mensagem o fazem. Nossas pessoas fornecem inúmeras ferramentas para aprimorar a comunicação, o engajamento e o treinamento para as equipes da linha de frente. Por que usar nossas pessoas? * Atualizações importantes, diretamente para você. Os usuários podem dizer adeus ao rolar e olá para mensagens direcionadas. Não há mais e -mails sem fim 'para todos' - veja o que é relevante. Notificações urgentes de reunião ou atualizações cruciais de segurança são entregues instantaneamente ao telefone ou dispositivo de escolha. * Chat instantâneo. Os usuários podem ir direto às respostas de que precisam com o bate -papo da equipe para grupos ou indivíduos, projetados com pessoas ocupadas em mente. Os bate -papos podem ser organizados por local, projeto ou equipe em apenas alguns segundos no telefone - basta baixar e começar a conversar. * Tudo em um só lugar. Os usuários podem encontrar e compartilhar arquivos de onde quer que estejam trabalhando. O acesso ao centro de conhecimento de nossas pessoas a partir do telefone fornece as versões mais recentes de vídeos importantes, PDFs, documentos de texto e muito mais. Tudo está na ponta dos dedos, sem necessidade de uma mesa ou computador. * Formulários e listas de verificação. As tarefas diárias são simplificadas, permitindo que os usuários registrem informações importantes rapidamente. A plataforma elimina o caos em papel, os documentos perdidos e o mau arquivamento. A equipe usa as mesmas formas da mesma maneira todos os dias - apenas preencha o formulário e faça o trabalho. * A troca de mudanças do seu telefone. Os usuários podem permanecer no topo das alterações e swaps do turno sem verificar e -mails. O recurso de turnos abertos do OurPeople permite que toda a equipe registre, rastreie e tampe os turnos. Eles podem reservar, confirmar e ser registrados - acessíveis a qualquer dispositivo.