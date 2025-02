Software de comunicações internas - Aplicativos mais populares - Turcomenistão

Matilda Workspace

O novo espaço de trabalho multifuncional para equipes modernas Abraçando o conceito de um espaço de trabalho unificado, Matilda reúne um conjunto poderoso dos melhores aplicativos em um só lugar, permitindo que equipes de todo o mundo se conectem, criem, coordenem e encantem seus clientes sem esforço. Com a sua missão de simplificar a tecnologia, a Matilda capacita as organizações a fazer mais com menos, tornando-a uma ferramenta essencial para startups e também para empresas da Fortune 500. Principais recursos: -Aplicativos poderosos incluídos: Matilda vem com um conjunto de aplicativos poderosos, incluindo Docs, Projects, Tables, Chat, Customers e Copilot, garantindo que as equipes tenham todas as ferramentas necessárias para ter sucesso. - Crie com facilidade: com o Docs, as equipes podem coeditar em tempo real, facilitando a criação e a coordenação de documentos. Este recurso visa substituir Google Docs, Notion e Coda, proporcionando uma experiência mais integrada e eficiente. - Gerenciamento simplificado de projetos: o recurso Projetos do Matilda permite gerenciamento e rastreamento sem esforço de todos os aspectos de seus projetos. Com recursos como agendamento automático, ele foi projetado para substituir ferramentas como Jira, Trello e Asana. - Gerenciamento avançado de dados: embora as tabelas sejam lançadas em breve, elas prometem redefinir o tratamento de dados, sincronizando dados de centenas de fontes ou criando novas coleções, com o objetivo de substituir ferramentas como Airtable, Notion e Segment. - Comunicação perfeita: o Chat reúne toda a comunicação da equipe em um só lugar, integrada entre projetos, tarefas e documentos, fornecendo uma alternativa ao Slack e ao MS Teams. - Gerenciamento de relacionamento com o cliente: o recurso Clientes, que será lançado em breve, permitirá que as equipes rastreiem leads e gerenciem facilmente as interações com os clientes em uma interface simplificada, com o objetivo de substituir o Salesforce e o Hubspot. - Assistência com tecnologia de IA: o Copilot oferece assistentes de IA personalizados para ajudar a automatizar e agilizar fluxos de trabalho, com o objetivo de substituir ferramentas de IA como ChatGPT e Google Bard. Conclusão: Matilda Workspace se destaca como uma solução abrangente que não apenas promete agilizar e simplificar a forma como as equipes trabalham, mas também abraça o futuro com seus recursos alimentados por IA e compromisso com a sustentabilidade. Esteja você gerenciando projetos, coordenando com sua equipe, lidando com relacionamentos com clientes ou aproveitando IA para automação, Matilda Workspace fornece uma plataforma intuitiva, poderosa e adaptável para que cada tipo de equipe prospere. Experimente o Matilda hoje e experimente o futuro do trabalho, projetado para ajudá-lo a entregar projetos no prazo, sempre.