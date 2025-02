Software de comunicações internas - Aplicativos mais populares - Singapura

Gitter

gitter.im

Gitter é um sistema de mensagens instantâneas e sala de bate-papo de código aberto para desenvolvedores e usuários de repositórios GitLab e GitHub. O Gitter é fornecido como software como serviço, com uma opção gratuita que fornece todos os recursos básicos e a capacidade de criar uma única sala de bate-papo privada, além de opções de assinatura paga para indivíduos e organizações, o que lhes permite criar números arbitrários de bate-papo privado. quartos. Salas de bate-papo individuais podem ser criadas para repositórios git individuais no GitHub. A privacidade da sala de bate-papo segue as configurações de privacidade do repositório GitHub associado: assim, uma sala de bate-papo para um repositório GitHub privado (ou seja, somente para membros) também é privada para aqueles com acesso ao repositório. Um emblema gráfico com link para a sala de bate-papo pode então ser colocado no arquivo README do repositório git, chamando a atenção de todos os usuários e desenvolvedores do projeto. Os usuários podem conversar nas salas de chat ou acessar salas de chat privadas para repositórios aos quais têm acesso, fazendo login no Gitter via GitHub (o que não envolve o compartilhamento da senha do GitHub do usuário com o Gitter). Gitter é semelhante ao Slack. Assim como o Slack, ele registra automaticamente todas as mensagens na nuvem.