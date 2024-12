Software de teste interativo de segurança de aplicativos (IAST) - Aplicativos mais populares - Mauritânia Mais populares Adicionados recentemente

O software Interactive Application Security Testing (IAST) examina o código de um aplicativo internamente enquanto ele está em execução para identificar vulnerabilidades de segurança. Essa abordagem contrasta com o Static Application Security Testing (SAST), que analisa o código sem executá-lo, e o Dynamic Application Security Testing (DAST), que realiza testes de fora do aplicativo usando um método de caixa preta. O IAST oferece um processo de teste mais rápido em comparação ao SAST, tornando-o atraente para equipes focadas na entrega contínua. No entanto, a velocidade do IAST tem uma desvantagem: ele fornece uma varredura menos abrangente do que o SAST, pois avalia o código apenas em pontos específicos definidos pelos testadores. O software IAST alerta os testadores sobre vulnerabilidades à medida que são encontradas e fornece sugestões de correção para facilitar a resolução de problemas.