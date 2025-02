Software de teste interativo de segurança de aplicativos (IAST) - Aplicativos mais populares - Islândia

Semgrep

Semgrep é uma plataforma de segurança de aplicativos altamente personalizável, desenvolvida para engenheiros e desenvolvedores de segurança. O Semgrep verifica códigos próprios e de terceiros para encontrar problemas de segurança exclusivos de uma organização, com ênfase em trazer à tona resultados acionáveis, de baixo ruído e amigáveis ​​ao desenvolvedor na velocidade da luz. O foco do Semgrep na classificação de confiança e acessibilidade significa que as equipes de segurança podem se sentir confortáveis ​​em envolver os desenvolvedores diretamente em seus fluxos de trabalho (por exemplo, revelando descobertas em comentários de relações públicas), e o Semgrep se integra perfeitamente às ferramentas de CI e SCM para automatizar essas políticas. Com o Semgrep, as equipes de segurança podem mudar para a esquerda e dimensionar seus programas sem impacto na velocidade do desenvolvedor. Com mais de 3.400 regras prontas para uso e a capacidade de criar facilmente regras personalizadas, o Semgrep acelera o tempo necessário para implementar e dimensionar um programa AppSec de primeira classe - tudo isso agregando valor desde o primeiro dia.