Software de assistentes virtuais inteligentes - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

Alltius

alltius.ai

Alltius é uma plataforma Genai que alimenta sem esforço aplicativos corporativos, sites e centers de contato. Com a Alltius, você pode criar assistentes habilidosos, seguros e precisos de IA que podem 2x vendas e reduzir os custos de suporte em 50% em semanas. As modernas jornadas de vendas digitais e suporte estão quebradas. Apesar dos altos investimentos para melhorá -los, os clientes ainda esperam muito tempo para resolver suas consultas por agentes de suporte, enquanto os compradores enfrentam arremessos irrelevantes por agentes de vendas. Alltius transforma as vendas, suporte e interações com os clientes com os assistentes de IA que ajudam os agentes de vendas a vender mais, os agentes de suporte a preencher ingressos e clientes a encontrar informações de que precisam. Os clientes de Alltius viram aumento de 2x nas vendas, 1,9x na deflexão do ingresso de autoatendimento e 5x no tempo de resolução de ingressos poucas semanas após a implementação. Alltius está alimentando as maiores organizações em seguros, serviços financeiros, SaaS, consultoria e muito mais. Alltius se distingue de projetos de bricolage, chatbot tradicional e outras ferramentas de IA com seus recursos e recursos abrangentes: * Versatilidade em termos de opções para criar fontes de conhecimento de assistentes de IA: Alltius se integra a uma ampla gama de fontes, incluindo APIs, URLs, documentos, ingressos, vídeos, bancos de dados estruturados, imagens, gráficos e muito mais. Habilidades: é capaz de executar diversas tarefas, como responder a consultas, criar arremessos de vendas, comparação de dados, gravação para bancos de dados, criação de ingressos, rotulagem e e -mails de desenho. Canais: a AI Chatbots pode ser implantada em vários canais, incluindo APIs, widgets, Slack e outros. * Hora de valorizar: Alltius entrega o ROI dentro de semanas com capacidade de criar e treinar assistentes de IA em minutos, testar e entrar em um dia em um dia obter informações sobre clientes, recomendações de melhoria do produto e muito mais desde o primeiro dia, atualize automaticamente suas perguntas frequentes e muito mais. * Precisão: use os assistentes da Gen AI que são livres de alucinação com nossas tecnologias avançadas de segmentação e conhecimento. * Eficiência de custos: implante assistentes de IA a 1/10 de custo de projetos de bricolage com armazenamento em cache eficiente, soluções auto-hospedadas e fluxos de trabalho não-LLM. * Escalabilidade: opere em volumes de escala corporativa com o gerenciamento confortavelmente de mais de 100 mil consultas diariamente. * Segurança: uma plataforma extremamente segura com soluções certificadas pelo SOC2 Tipo 2 e ISO, com nuvem privada opcional para melhor proteção de dados. Juntamente com a plataforma, a equipe especialista de Alltius com especialistas de IA da CMU, BCG, Google, Meta e mais trabalho ao seu lado para alcançar seus objetivos da Gen AI. Auxiliar todo lead ou cliente; Instantaneamente, facilmente com Alltius.