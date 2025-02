Software de assistentes virtuais inteligentes - Aplicativos mais populares - Tunísia

Dixa

A Dixa permite que as empresas forneçam atendimento ao cliente como deveria ser. A Dixa ajuda os líderes de atendimento ao cliente a criar experiências fáceis para clientes e equipes que geram fidelidade. Dixa oferece às equipes uma visão unificada de todas as conversas, aos clientes a conveniência de entrar em contato em seu canal preferido e aos líderes os insights para melhorar continuamente a experiência de serviço. A plataforma conversacional de atendimento ao cliente da Dixa combina IA poderosa com um toque humano para oferecer uma experiência de serviço altamente personalizada que se expande à medida que seu negócio cresce. As equipes e seus clientes se beneficiam de maior satisfação, enquanto a automação ajuda a aumentar a eficiência e a eficácia do serviço, o que, em última análise, agrega valor real ao negócio. A equipe dedicada de sucesso do cliente da Dixa garante que você esteja pronto e funcionando rapidamente e faz parceria com você em sua jornada para alcançar o que a Dixa chama de Amizade com o Cliente. Dixa alimenta mais de 30 milhões de conversas por ano e conta com a confiança de marcas líderes como Interflora, On, Wise, Deezer, Rapha, Too Good to Go, Hello Print e Wistia. Saiba mais visitando dixa.com. Com recursos de reconhecimento de clientes, o Dixa possibilita conhecer seus clientes no momento em que eles entram em contato. Dixa faz isso exibindo o histórico de conversas de cada cliente com sua empresa em uma linha do tempo, bem como seu histórico de pedidos instantaneamente. Isso garante que as equipes tenham as informações necessárias para resolver as dúvidas dos clientes com mais rapidez e, ao mesmo tempo, oferecer suporte mais personalizado. Preços flexíveis e escalabilidade global permitem que você pague apenas pelo que precisa e aumente ou diminua a escala sem custos ou esforços adicionais. Todos os tipos de conversa (telefone, e-mail, chat, Facebook Messenger, Instagram, Twitter e WhatsApp) são colocados em filas e roteados automaticamente para os agentes apropriados enquanto os dados da conversa são traduzidos em análises em tempo real. Os recursos do Dixa incluem VoIP, IVR, retorno de chamada, clique para ligar, gravação de chamadas, automações, respostas rápidas, widgets de bate-papo personalizáveis, relatórios históricos e em tempo real e roteamento avançado. A interface amigável e a fácil configuração do Dixa foram feitas para aprimorar a experiência do agente e permitir que as equipes se concentrem no cliente e não no software. Construída para call centers receptivos, contact centers multicanais e pequenas empresas em todo o mundo, a Dixa fornece aos agentes as ferramentas para oferecer um atendimento excepcional ao cliente, resultando em laços mais fortes entre marcas e clientes.