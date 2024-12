Mais populares Adicionados recentemente Software de assistentes virtuais inteligentes - Aplicativos mais populares - Malásia

Assistentes virtuais inteligentes (IVAs), também conhecidos como agentes virtuais e funcionários digitais, permitem que as empresas interajam com seus clientes ou clientes de maneira conversacional. Essas interações simulam conversas humanas e são caracterizadas por seu fluxo natural. Uma das principais distinções entre IVAs e software chatbot convencional reside na sofisticação de suas habilidades de conversação. Embora os chatbots normalmente operem com base em respostas pré-programadas e tenham dificuldade para compreender múltiplas intenções em uma única interação, os IVAs aproveitam recursos avançados de processamento de linguagem natural (PNL) para interpretar uma ampla gama de intenções a partir de uma única expressão. Além disso, os IVAs podem compreender respostas para as quais não foram explicitamente programados, graças ao seu aprendizado de máquina e algoritmos de aprendizado profundo. Isto permite-lhes melhorar continuamente a sua compreensão de diversos vocabulários, incluindo a linguagem coloquial, e fornecer respostas mais precisas e contextualmente relevantes ao longo do tempo. Além disso, os IVAs podem adaptar as respostas com base na segmentação dos utilizadores ou noutras informações fornecidas, proporcionando assim assistência personalizada. Os IVAs costumam ser especializados para funções ou casos de uso específicos, como marketing, atendimento ao cliente e vendas. Eles também possuem a capacidade de integração com sistemas de negócios existentes, como software CRM, permitindo-lhes utilizar dados gerados por humanos como entrada para atualizar esses sistemas. Para ser classificado como Assistente Virtual Inteligente, um produto deve atender a vários critérios: * PNL ou Reconhecimento de Fala: A capacidade de compreender solicitações de conversação por meio de processamento de linguagem natural ou tecnologias de reconhecimento de fala. * Edição de Fluxo Conversacional: Fornece aos usuários ferramentas para editar fluxos conversacionais, permitindo customização e otimização das interações. * Análise de conversas: Oferece ferramentas como painéis ou relatórios para analisar conversas, permitindo que as empresas obtenham insights sobre as interações dos usuários e melhorem o desempenho. * Roteamento Humano: A capacidade de encaminhar conversas para agentes humanos quando necessário, garantindo um escalonamento contínuo para consultas complexas ou situações que exigem intervenção humana. * Capacidades Human-in-Loop: Habilitar capacidades humanas em loop para manter a precisão e a viabilidade, permitindo supervisão ou intervenção humana para corrigir erros ou melhorar o desempenho conforme necessário. Ao atender a esses critérios, os IVAs capacitam as empresas a oferecer experiências mais personalizadas, eficientes e envolventes aos clientes por meio de interfaces de conversação.