Skype

skype.com

O Skype é um aplicativo de telecomunicações especializado em fornecer chat de vídeo e chamadas de voz entre computadores, tablets, dispositivos móveis, o console Xbox One e smartwatches pela Internet. O Skype também fornece serviços de mensagens instantâneas. Os usuários podem transmitir texto, vídeo, áudio e imagens. O Skype permite chamadas de videoconferência. No final de 2010, havia mais de 660 milhões de usuários em todo Usado por 100 milhões de pessoas mensalmente e por 40 milhões de pessoas diariamente. Isso foi um aumento de 70% no número de usuários diários do mês anterior, devido ao covid-19 pandemic. Primeiro lançado em agosto de 2003, o Skype foi criado pelo sueco Niklas Zennström e pelo Dane Janus Friis, em cooperação com Ahti Heinla , Priit Kasesalu, Jaan Tallinn e Toivo Annus, estonianos que desenvolveram o back-end ponto a ponto que também foi Usado no aplicativo de compartilhamento de música Kazaa. Em setembro de 2005, o eBay adquiriu o Skype por US $ 2,6 bilhões. Em setembro de 2009, Silver Lake, Andreessen Horowitz e o Conselho de Investimentos do Plano de Pensões do Canadá anunciaram a aquisição de 65% do Skype por US $ 1,9 bilhão do eBay, que atribuiu à empresa um valor de mercado de US $ 2,92 bilhões. A Microsoft comprou o Skype em maio de 2011 por US $ 8,5 bilhões. A sede da divisão do Skype está no Luxemburgo, mas a maioria da equipe de desenvolvimento e 44% de todos os funcionários da divisão ainda estão situados em Tallinn e Tartu, a Estônia.Skype permite que os usuários se comuniquem pela Internet por voz, usando um microfone, por vídeo usando um vídeo webcam e mensagens instantâneas. O Skype implementa um modelo de negócios freemium com chamadas de Skype-to-Skype sendo gratuitas, enquanto as chamadas para telefones folhosos e telefones celulares (sobre redes telefônicos tradicionais) são cobrados por meio de um sistema de conta de usuário baseado em débito chamado Skype Credit. Alguns administradores de rede proibiram o Skype em redes corporativas, governamentais, domésticas e educacionais, citando motivos como o uso inadequado de recursos, o uso excessivo de largura de banda e as preocupações de segurança.Skype originalmente apresentava um sistema híbrido de ponto a ponto e cliente-servidor. O Skype tem sido alimentado inteiramente por sobrenodos operados pela Microsoft desde maio de 2012. As divulgações de vigilância em massa de 2013 revelaram que a Microsoft havia concedido às agências de inteligência acesso sem restrições a supernodos e o Skype de comunicação. Skype de serviço ponto a ponto para um serviço do Azure centralizado e ajustou as interfaces do usuário de aplicativos tornar as mensagens baseadas em texto mais proeminentes do que chamadas de voz. Skype para Windows, iOS, Android, Mac e Linux receberam revisões visíveis significativas.