GoCardless tem a missão de se tornar a rede mundial de pagamentos bancários. Libertar pessoas e empresas das frustrações e custos de métodos de pagamento desatualizados, com soluções de pagamento bancário direto simples e seguras. Receba pagamentos instantâneos e únicos. Ou pagamentos recorrentes automatizados. E use nossos complementos para recuperar automaticamente pagamentos malsucedidos (recuperando 70%, em média) e combater fraudes sem comprometer a experiência de pagamento do seu cliente. Com GoCardless você economiza tempo e dinheiro, conquista e retém mais clientes, recebe pagamentos em dia e reduz o estresse. Mais de 75.000 empresas em todo o mundo confiam em nós para potencializar seus pagamentos, incluindo nomes globais como DocuSign, Carrefour, Conselho Norueguês para Refugiados, Trip Advisor, Aon, Survey Monkey e ACNUR. Permitimos que eles recebam pagamentos de mais de 30 países, processando mais de US$ 30 bilhões por ano. E nossos produtos são flexíveis de acordo com a forma como você deseja usá-los – se você deseja usá-los sozinhos com nosso painel on-line fácil de usar, conectar-se a um dos mais de 350 sistemas que você já pode usar para administrar seu negócio ou criar sua própria integração personalizada com nossa API. Estamos nesta missão desde 2011 e agora temos uma equipe incrível de mais de 700 especialistas em pagamentos no Reino Unido, EUA, França e Austrália. Na verdade, você já deve ter ouvido falar de nós antes – fomos cobertos pela BBC, Financial Times, TechCrunch, Wall Street Journal, Les Echos, Börsen Zeitung, Australian Financial Review e centenas de outros. Quer saber mais? Acesse gocardless.com