Software de pagamento parcelado e compre agora e pague depois (BNPL) - Aplicativos mais populares - Tuvalu

Zip

zip.co

O ZIP (anteriormente QuadPay) é uma compra líder agora, pague a empresa posterior, fornecendo soluções justas e sem costura que simplificam como as pessoas pagam. Com uma presença crescente em todo o mundo, nossa missão é ser a primeira opção de pagamento, em todos os lugares e todos os dias. Existimos para criar um mundo onde as pessoas possam viver sem medo hoje, sabendo que estão no controle de amanhã. Focado na inovação de produtos que coloca as pessoas no centro, colocamos o bem-estar financeiro de nossos clientes e comerciantes no coração de tudo o que fazemos. Com o ZIP, os clientes podem comprar em qualquer lugar e pagar mais tarde, enquanto os comerciantes são pagos antecipadamente. Nossa plataforma capacita as empresas a oferecer soluções de pagamento flexíveis aos clientes on -line e na loja sem o risco. Nossa solução fácil de usar é facilmente integrada sem APIs. Uma vez ao vivo, os comerciantes podem apresentar sua marca a milhões de novos consumidores que já amam o ZIP, adquirindo novos clientes e aumentando as vendas instantaneamente. Somos zíper e estamos apenas começando.