Software de pagamento parcelado e compre agora e pague depois (BNPL) - Aplicativos mais populares - Mauritânia Mais populares Adicionados recentemente

O pagamento parcelado e o software Compre agora, pague depois (BNPL) permitem que as empresas ofereçam aos clientes a opção de adquirir produtos e serviços por meio de uma série de pagamentos regulares. Estas soluções são incorporadas em lojas online ou integradas com software de faturação, proporcionando opções de pagamento flexíveis. Essa flexibilidade pode ajudar as empresas a atrair novos clientes e aumentar as vendas de itens com preços mais elevados em suas lojas de comércio eletrônico. Provedores de mercado como Etsy e eBay também se beneficiam do BNPL, pois permite que os vendedores recebam pagamentos parcelados. Para funcionar de forma eficaz, essas ferramentas devem ser integradas a plataformas de comércio eletrônico para oferecer opções de parcelamento na finalização da compra e a gateways de pagamento para processar pagamentos. Além disso, todos os dados de pagamento precisam ser sincronizados com os sistemas financeiros, exigindo integração com software de contabilidade.