Software de motores de insights - Aplicativos mais populares - Chade

Bloomfire é uma plataforma segura de engajamento de conhecimento que capacita as equipes a encontrar informações rapidamente. Elimine tapinhas no ombro, solicitações frenéticas do Slack e perguntas repetitivas, dando à sua equipe o conhecimento necessário, quando e onde for necessário. Os usuários podem fazer upload de conteúdo em qualquer formato (incluindo documentos Word, PDFs, vídeos, gravações de áudio e apresentações de slides) ou criar novo conteúdo diretamente na plataforma baseada em nuvem. O Bloomfire indexa profundamente cada palavra em cada arquivo – incluindo palavras faladas em vídeos – para que os usuários possam encontrar rapidamente o que procuram. Esteja você procurando compartilhar conhecimento em toda a empresa ou dentro de departamentos, o Bloomfire ajuda a quebrar silos e tornar as informações acessíveis a todos que delas precisam. A Bloomfire está atualmente impulsionando os esforços de compartilhamento de conhecimento de empresas líderes, incluindo FedEx, Jackson Hewitt, Delta Faucet e King's Hawaiian. Os resultados que os clientes alcançaram usando o Bloomfire incluem: - Economizando aos funcionários uma média de 30 minutos por dia procurando informações - Diminuir em 50% o número de chamadas de atendimento ao cliente colocadas em espera - Aumentar a satisfação do cliente em 30% - Redução de e-mails internos em até um terço - Democratização de insights e pesquisas em todas as linhas de negócios