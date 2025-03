influData

infludata.com

O influData permite a pesquisa e análise aprofundada de mais de 20 milhões de influenciadores e seus públicos no Instagram, TikTok, YouTube e YouTube Shorts, juntamente com um gerenciamento de campanha abrangente e personalizável com recursos de rastreamento, relatórios e escuta social. A ferramenta já foi comprovada em mais de 5 mil campanhas e é adequada para agências, marcas e empresas, independente do porte. Em nossa pesquisa com tecnologia de IA, você pode escolher entre mais de 50 critérios de pesquisa e filtro para criadores, públicos e conteúdo. influData fornece insights valiosos sobre o potencial de um influenciador para campanhas publicitárias, com base no engajamento, valor de mídia inteligente, crescimento de seguidores e muito mais, fornece insights precisos sobre os seguidores e distingue seguidores reais de falsos. Além de rastrear e relatar campanhas e criadores individuais, o gerenciamento abrangente de campanhas oferece, entre outras coisas, painéis personalizáveis, análises semânticas e comunitárias, garantindo que sua campanha realmente ressoe de forma autêntica com o público-alvo e fornece avisos de tempestade de merda com base nessas análises. Outras informações sobre o público, bem como o crescimento da marca e o rastreamento da concorrência também estão incluídos. A eficácia da ferramenta é evidente através de numerosos clientes satisfeitos, incluindo marcas conceituadas como Kia, Purelei, Teufel, L'Osteria, OBI, Deichmann, Gymondo, Beiersdorf, Sky, Villeroy & Boch, Babor, MotelOne, Jägermeister, Flaconi e Henkel.