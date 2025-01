Plataformas de marketing influenciadoras - Aplicativos mais populares - Rússia

Bazaarvoice

Milhares de marcas e varejistas líderes mundiais confiam na tecnologia, nos serviços e na experiência da Bazaarvoice para gerar receitas, ampliar o alcance, obter insights acionáveis ​​e criar defensores leais. De acordo com um novo estudo encomendado conduzido pela Forrester Consulting em nome da Bazaarvoice, as empresas que fazem parceria com a Bazaarvoice podem esperar um retorno de 400% sobre o seu investimento. O estudo, que entrevistou decisores de nove empresas diferentes que têm experiência de trabalho com a Bazaarvoice, concluiu que o investimento inicial é devolvido em apenas três meses ou menos. Descubra o que trabalhar com o Bazaarvoice pode significar para o seu negócio. Leia o estudo completo abaixo na seção de downloads oficiais. Bazaarvoice oferece a maior e mais ampla rede, uma plataforma abrangente e o serviço mais dedicado do ramo, com um investimento genuíno no seu sucesso. ** Estratégia e expertise proativa: Mais de 15 anos de experiência com uma abordagem adaptada aos objetivos exclusivos de cada cliente. ** Inovação em uma única plataforma: todos os tipos de UGC de um único fornecedor com uma plataforma fácil de usar que oferece suporte a todos os tamanhos e configurações de negócios. ** A maior rede do mundo: uma rede de mais de 11.500 marcas e varejistas com milhões de compradores ativos, para que saibamos quem está comprando o quê e possamos exibir anúncios relevantes e uma experiência de compra personalizada. ** Integridade e segurança de conteúdo: analise a autenticidade para proteger sua marca com tecnologia de prevenção contra fraudes e spam e a maior equipe interna de moderação de falantes nativos em 38 idiomas. ** Serviço e suporte excepcionais: um compromisso com uma parceria genuína, com suporte global 24 horas por dia, 7 dias por semana e níveis de satisfação do cliente líderes do setor. A extensa rede global de varejo, social e distribuição de pesquisa da Bazaarvoice, a comunidade apaixonada por produtos e a tecnologia de nível empresarial fornecem as ferramentas que as marcas e varejistas precisam para criar experiências de compra mais inteligentes em toda a jornada do cliente.