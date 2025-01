Plataformas de marketing influenciadoras - Aplicativos mais populares - Filipinas

Affable.ai

Plataforma completa de gerenciamento de influenciadores com tecnologia de IA Ative mais influenciadores no menor tempo Mais de 6 milhões de influenciadores | 4 canais sociais | 1 plataforma fácil de usar e alimentada por IA Confiada por mais de 100 marcas globais líderes e mais de 4300 profissionais de marketing orientados por dados Usada por players globais como Huawei, Chanel, Estee Lauder, AirAsia, Swarovski, Ogilvy, Omnicom, GroupM e muito mais! A plataforma de autoatendimento da affable.ai agiliza o planejamento e a execução de campanhas de influenciadores, desde encontrar os influenciadores mais relevantes até medir seu impacto. As equipes de marketing podem otimizar perfeitamente suas campanhas para obter o ROI máximo usando os profundos insights demográficos do affable.ai. affable.ai rastreia mais de 6 milhões de influenciadores globalmente em várias plataformas de mídia social - Instagram, Youtube, TikTok, Twitter. Veja como você pode se beneficiar do uso do affable.ai: 1. Encontre influenciadores autênticos e relevantes usando o Influencer & Content Discovery do affable.ai 2. Entre em contato com os influenciadores usando a solução integrada de gerenciamento de relacionamento com influenciadores do affable.ai 3. Rastreie todo o conteúdo - incluindo postagens e histórias em seu painel de campanha 4. Crie e exporte relatórios sobre as métricas sociais, incluindo alcance, engajamento, impressão e valor de mídia 5. Acompanhe as tendências contínuas do influenciador semanalmente 6. Compare o desempenho do seu influenciador com o dos concorrentes