Help Lightning é uma empresa de software como serviço (SaaS) B2B especializada em assistência remota. Fornece serviços de colaboração por vídeo de última geração que permitem que os especialistas de uma empresa trabalhem virtualmente lado a lado com qualquer pessoa que precise de ajuda, em qualquer lugar do mundo. A solução baseada em nuvem da empresa aplica recursos de realidade aumentada, incluindo a fusão de dois fluxos de vídeo e o uso de anotações 3D para melhorar as comunicações em tempo real e resolver problemas difíceis. Help Lightning é usado para instalação, inspeção, treinamento, manutenção e reparo de equipamentos e produtos complexos. Com o Help Lightning, os clientes veem melhorias imediatas no desempenho, incluindo um aumento nas taxas de correção na primeira tentativa, menos visitas de caminhão, maior capacidade da força de trabalho e um aumento na satisfação do cliente final, ao mesmo tempo em que aumentam a receita e a margem do serviço.