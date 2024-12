Mais populares Adicionados recentemente Plataformas industriais de AR - Aplicativos mais populares - Malásia

Plataformas industriais de realidade aumentada (AR) são utilizadas para aprimorar os fluxos de trabalho operacionais das forças de trabalho nos setores industriais. Ao aproveitar o conteúdo interativo de AR, essas plataformas aumentam a produtividade, a eficiência e a segurança dos funcionários. Os usuários de software de AR industrial podem integrar seu próprio conteúdo de AR, normalmente criado usando um SDK de AR, e armazená-lo na plataforma para acessibilidade. Além disso, este software facilita a implantação simultânea para vários usuários. Estas plataformas facilitam a digitalização de objetos do mundo real, permitindo aos utilizadores sobrepor tags e anotações, facilitando assim uma formação no trabalho mais eficaz. Além disso, os funcionários podem acessar prontamente a documentação essencial, conforme necessário. Muitas dessas ferramentas também incorporam recursos de acesso por vídeo, permitindo que membros remotos da equipe visualizem a perspectiva do usuário em tempo real. É importante distinguir AR industrial do software simulador de treinamento de AR, já que este último não é adaptado especificamente para aplicações industriais.