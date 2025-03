Torq

torq.io

Torq está transformando a segurança cibernética com sua primeira plataforma de hiperautomação de nível empresarial com IA. Ao conectar toda a pilha de infraestrutura de segurança, o Torq capacita as organizações a remediar eventos de segurança de forma instantânea e precisa e a orquestrar processos de segurança complexos em escala. As empresas Fortune 500, incluindo as maiores empresas financeiras, de tecnologia, de bens de consumo embalados, de moda, de hospitalidade e de vestuário esportivo do mundo, estão obtendo resultados extraordinários com a Torq.