Software de resposta a incidentes - Aplicativos mais populares - Hungria

DATEV

datev.de

DATEV em uma frase: consultores fiscais, advogados, auditores, pequenas e médias empresas, municípios e fundadores que usam o software DATEV que atende a todos os requisitos com altos padrões de confiabilidade, atualidade, proteção e segurança de dados retrato A história da DATEV é uma história de expansão persistente: fundada em Nuremberg, Alemanha, em 1966, a DATEV evoluiu consistentemente de um fornecedor de serviços nacional para um fornecedor que opera em toda a Europa. Com a crescente globalização, a DATEV cumpre a tarefa de acordo com os seus estatutos, nomeadamente apoiando os seus associados no país e no estrangeiro. A DATEV tem sede em Nuremberga, Alemanha, um Gabinete de Informação em Bruxelas, Bélgica, e empresas associadas em Itália, Áustria, Polónia, República Checa, Hungria e Eslováquia. O princípio DATEV Cada auditor e consultor tributário tem seu próprio perfil de atuação, diferentes clientes, necessidades pessoais e práticas de trabalho individuais. Portanto, a oferta da DATEV é um conceito modular flexível composto por software, serviços e conhecimento, aberto a todas as especializações, tamanhos e estruturas de escritórios. Empreendedor e consultor tributário A DATEV apoia a cooperação de escritórios e empresas de auditores e consultores fiscais. Uma distribuição e interligação ajustadas individualmente dos processos de trabalho desenvolve potenciais de sinergia; por exemplo, no sector da contabilidade. DATEV fornece o software ideal para compartilhamento de tarefas. O centro de informática DATEV funciona como plataforma giratória de dados.