Software de rastreamento de chamadas recebidas - Aplicativos mais populares - Rússia

Infinity Hub

infinity.co

Descubra o que acontece antes, durante e depois de cada chamada e tome medidas reais para impulsionar a eficiência operacional e de marketing. Infinity é uma plataforma de inteligência de chamadas certificada pela ISO 27001 de classe mundial com recursos granulares de rastreamento de visitantes. O Infinity permite que você mapeie toda a jornada do cliente e desbloqueie insights valiosos, como campanhas, páginas da web e palavras-chave exatas com as quais seus clientes interagiram antes de pegarem o telefone. Identificar de onde vêm as conversões de chamadas ajudará você a ter uma visão completa quando se trata de analisar o desempenho. Você será capaz de gerar um ROI impressionante em seus gastos com marketing, eliminando totalmente as suposições sobre o que está gerando vendas. O Infinity Hub está em constante evolução para capacitar os usuários a criar as melhores experiências do cliente, permitindo-lhes a integração com as versões mais recentes do Google Ads, Google Analytics, Looker Studio, Hubspot, Salesforce e muito mais. Também nos integramos ao Instagram e ao Facebook, o que significa que os usuários do Infinity podem descobrir valor adicional com seus anúncios sociais. Nosso pacote Conversation Analytics analisa todas as chamadas recebidas e efetuadas, em escala, e oferece insights vitais sobre o que está ou não resultando em resultados positivos. O Agent ID fornece informações granulares sobre o desempenho individual do agente para que você possa criar sessões de treinamento personalizadas voltadas para a criação de experiências perfeitas para o cliente. Alguns dos resultados que ajudamos nossos clientes a alcançar incluem: Aumento de 79% nas conversões para Flight Center Redução de 64% nos custos de aquisição de clientes (CAC) para Pendragon Redução de 50% nos custos de call center para Access Self Storage