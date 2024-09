Software de rastreamento de chamadas recebidas - Aplicativos mais populares - Áustria Mais populares Adicionados recentemente

O software de rastreamento de chamadas recebidas atribui as chamadas recebidas às suas respectivas fontes, gerando números locais e gratuitos exclusivos para anúncios, localizações de sites, campanhas de pagamento por clique e palavras-chave. Isso permite que as organizações monitorem a eficácia de várias fontes de campanha na geração de leads. Essas soluções vão além do rastreamento básico, oferecendo recursos avançados como gravação de chamadas, monitoramento, roteamento e sistemas interativos de resposta de voz para qualificar leads e fornecer relatórios detalhados. Utilizados principalmente por equipes de marketing, os produtos de rastreamento de chamadas recebidas facilitam a medição do sucesso de campanhas de marketing específicas. Eles fornecem relatórios e análises abrangentes sobre ROI e otimização da campanha. Integrando-se perfeitamente com análises digitais e ferramentas de publicidade, eles facilitam a incorporação de conversões off-line em funis de conversão gerais. Além disso, eles costumam se integrar ao software CRM para registrar e rastrear leads de maneira eficaz para as equipes de marketing e vendas. Além disso, o software de rastreamento de chamadas recebidas pode incluir recursos de rastreamento de chamadas efetuadas, comumente utilizados por representantes de vendas.