Software de reconhecimento de imagem - Aplicativos mais populares

Nós da Cogniphi somos uma equipe diversificada de inovadores focados em resultados transformadores e estamos muito entusiasmados por sermos capazes de liderar as empresas em um futuro digital alucinante. Acreditamos que a Vision AI será o pilar central do futuro da IA. A primeira de nossas suítes cognitivas AIVI (Visão de Inteligência Artificial) é uma plataforma dedicada que ajuda a levar o poder da Inteligência de Visão a diversos setores de negócios, incluindo Manufatura, Varejo, Saúde e Vigilância. AIVI depende de computação espacial complexa, aprendizado de máquina, reconhecimento de padrões, detecção de anomalias e visão computacional e é comprovado em campo em ambientes da vida real. A plataforma hoje hospeda mais de 150 padrões específicos do setor, alimenta mais de 10 mil câmeras e revelou receitas de US$ 6 milhões em empresas com investimento mínimo. Estamos orgulhosos de ter um conjunto comprovado de capacidades e nossas próprias ferramentas e metodologias para desenvolver, implantar e operar rapidamente soluções em grande escala. A sabedoria e a experiência coletivas de nossa rede escolhida a dedo de especialistas em IA de todo o mundo impulsionam nossa inovação e a integração de software crítica para implementações digitais. Mais do que as tecnologias cognitivas e as competências de engenharia que possuímos, também acreditamos firmemente que é a nossa busca pela excelência e paixão pela resolução de problemas que trará crescimento exponencial a todas as partes interessadas.