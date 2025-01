Software de reconhecimento de imagem - Aplicativos mais populares - Filipinas

INTSIG

intsig.us

Como empresa líder do setor de IA e Big Data, a INTSIG desenvolveu muitos aplicativos e formulou soluções para usuários individuais e clientes corporativos de todo o mundo. Famosa pelos seus dois aplicativos móveis, CamScanner e CamCard, a INTSIG conquistou os corações de 2,3 bilhões de pessoas em todo o mundo. Com a aplicação de tecnologias de ponta de captura e extração de dados a mais tipos de documentos, o INTSIG agora oferece 5 produtos principais para usuários corporativos: * CamScanner API/SDK, que oferece recursos robustos de digitalização de documentos; * CamCard API/SDK, que permite reconhecimento em massa de cartões de visita e integração perfeita com CRMs de propriedade da empresa; * CamCard Business, um produto SaaS que simplifica o gerenciamento de cartões de visita e aumenta a eficiência da rede; * CamCheckout API/SDK para reconhecimento de cartão bancário e * CamID API/SDK para reconhecimento de documentos de identificação emitidos pelo governo. As empresas podem integrar facilmente esses produtos com seus próprios aplicativos/Web/sistemas. O INTSIG também oferece 5 soluções principais para negócios de todos os tipos: * Solução eKYC para ajudar empresas a verificar e autenticar as identidades de seus clientes; * Solução de Automação de Contas a Pagar, que oferece precisão superior no reconhecimento de extratos bancários e faturas com tabelas, reduzindo a entrada manual de dados e erros e melhorando a eficiência do processamento de faturas; * Solução Travel & Expense para otimizar a gestão de despesas internas e aumentar a eficiência na cobrança e reembolso de contas; * TextIn Studio para treinamento de modelo para melhorar o efeito do reconhecimento de texto estruturado em cenários complexos, amplamente utilizado em bancos, seguros, empresas de valores mobiliários, manufatura tradicional e outros setores, e * Mecanismo de gerenciamento de faturas para reconhecimento de fatura, pedido de compra, recibo, nota de contrato, extrato de fornecedor, nota de débito/crédito com alta precisão