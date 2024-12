Mais populares Adicionados recentemente Software de reconhecimento de imagem - Aplicativos mais populares - Malásia

O software de reconhecimento de imagem, também conhecido como visão computacional, permite que os aplicativos interpretem imagens ou vídeos. Ele processa imagens como entrada e gera saídas como rótulos ou caixas delimitadoras por meio de algoritmos de visão computacional. Abrange várias funções como restauração de imagens, reconhecimento de objetos e reconstrução de cenas, normalmente integradas em aplicações inteligentes. Os cientistas de dados utilizam software de reconhecimento de imagem para treinar modelos, enquanto os desenvolvedores incorporam recursos de reconhecimento de imagem em seu software. O formato de acesso a este software varia de acordo com as necessidades do usuário, desde bibliotecas ou estruturas de aprendizado de máquina até APIs, SDKs ou plataformas ponta a ponta. É essencial distinguir o software de reconhecimento de imagem das ferramentas relacionadas. Embora as plataformas de ciência de dados e aprendizado de máquina ofereçam recursos para treinamento de modelos de visão computacional, elas têm focos mais amplos. Além disso, o reconhecimento de imagens, embora seja uma forma de aprendizado de máquina, é diferente de outros recursos de aprendizado de máquina, como mecanismos de recomendação ou reconhecimento de padrões. O software de reconhecimento de texto se enquadra na categoria Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR). Embora muitos softwares de reconhecimento de imagem sirvam a vários propósitos, alguns são especializados em áreas específicas, como detecção de logotipo, reconhecimento facial, detecção de objetos ou detecção de conteúdo explícito. Eles podem lidar apenas com arquivos de imagem ou com imagens e vídeos. Além disso, embora a maioria opere na nuvem, alguns oferecem suporte ao processamento de borda ou no dispositivo. Para inclusão na categoria Reconhecimento de Imagem, um produto deve: * Ofereça um algoritmo de aprendizado profundo adaptado para reconhecimento de imagem. * Interface com pools de dados de imagens para aprender funções ou soluções específicas. * Aceite dados de imagem como entrada e forneça uma solução como saída. * Habilite recursos de reconhecimento de imagem para outros aplicativos, processos ou serviços.