A Everlance é um tipo de software de quilometragem e despesa que ajuda as empresas a reduzir os custos de reembolso, economizar tempo e oferecer um benefício atraente para os trabalhadores móveis. Com mais de 3 milhões de usuários, a Everlance é conhecida por ser fácil de usar, fácil de administrar e fácil de fazer negócios. The end-to-end platform offers a complete vehicle reimbursement solution with: The #1-rated mileage tracking app on the App Store, featuring automatic, GPS-based mileage logs and built-in privacy protection Customizable reimbursement report approval flows and outlier flags Monthly, bi-monthly or bi-weekly employee reimbursement options Driver’s license and insurance verification Continuous Motor Vehicle Record (MVR) checks and driver safety training Integrated expense Gerenciamento com visibilidade em todas as etapas, você pode reembolsar com precisão e eficiência seus funcionários por sua milhagem e despesas. Além disso, obtenha novas informações sobre como os funcionários passam o dia, ajudando a aumentar a responsabilidade e permitindo uma alocação de recursos mais eficiente. A Everlance suporta todos os tipos de programas de reembolso de veículos sem impostos e sem impostos. Se você atualmente fornece carros da empresa, usa processos manuais ou vem de outro provedor, a equipe de especialistas da Everlance pode ajudá -lo a determinar o (s) programa (s) certo (s) para o seu negócio e manter a conformidade do IRS. Reembolsos personalizados da taxa fixa e variável (FAVR), incluindo centavos de desenvolvimento de taxas por milha (CPM), reembolsa os subsídios responsáveis ​​de frota Rastreamento de frota Cada cliente possui um gerente de sucesso de cliente nomeado que atua como seu único ponto de contato e conduz suas avaliações trimestrais de negócios. O suporte técnico está disponível 7 dias por semana por telefone, bate -papo e e -mail para apoiar você e seus funcionários na estrada.