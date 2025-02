Software de verificação de identidade - Aplicativos mais populares - Turcomenistão

Plaid

plaid.com

Plaid é uma plataforma com um conjunto de produtos que permite aos desenvolvedores criar aplicativos financeiros que podem interagir com contas bancárias, executar pagamentos e gerenciar riscos. Ele permite que um usuário autentique e vincule facilmente sua conta bancária a qualquer aplicativo e utilize funcionalidades semelhantes às de um banco desse aplicativo. Com o Plaid, você poderá desenvolver aplicativos que sincronizam com as contas bancárias dos usuários para rastrear e gerenciar seus orçamentos e transferir fundos. Essencialmente, serve como elo entre os bancos e as tecnologias financeiras. Várias marcas famosas como Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood e Level Money usam atualmente os produtos e soluções da Plaid. No caso do popular serviço integrado de RH online Gusto, ele usa a funcionalidade de câmara de compensação automatizada (ACH) da Plaid para potencializar seu serviço de depósito direto de folha de pagamento. Outras fintechs, como o aplicativo de orçamento Level Money, utilizam a plataforma para consolidar e limpar dados das diversas contas bancárias dos usuários para ajudá-los a gerenciar e orçar seu dinheiro. Num sentido amplo, o Plaid abrange segmentos críticos de serviços financeiros, incluindo a configuração de pagamentos e a validação de dados financeiros. Ele pode ajudá-lo a organizar e executar pagamentos ACH, coletar dados de transações, validar a identidade do usuário, examinar dados de emprego e renda, avaliar o risco dos usuários e incorporar integrações bancárias diretamente nos fluxos de mutuários. Desenvolver seu próprio aplicativo nunca foi tão fácil – com apenas algumas linhas de código, você pode encaixar o Plaid em tudo o que estiver construindo. Visão geral dos benefícios do Plaid: Melhor autenticação ACH A autenticação de contas para pagamentos entre bancos é mais simples, rápida e fácil de usar. Você poderá autenticar transferências instantaneamente sem esperar por microdepósitos, bem como reduzir transações com falha, autenticando e direcionando os usuários para ACH. Isso resulta em uma experiência de usuário perfeita, pois você pode configurar usuários com base nas informações que eles já conhecem, eliminando efetivamente a busca por talões de cheques. Da mesma forma, aumenta as conversões, permitindo que você implante um fluxo otimizado para dispositivos móveis que converte muito melhor. Verifique saldos em tempo real Trabalhar com dados financeiros é simplificado com o Plaid. Em apenas algumas etapas, você pode obter dados históricos e saldo em tempo real, além de obter informações de saldo atuais e disponíveis e detalhes sobre o status e o tipo da conta. Você pode verificar instantaneamente o saldo dos seus usuários sempre que precisar fazer uma transferência. Ajuda a evitar saques a descoberto e permite o pré-financiamento de transações com informações sobre os saldos. Além disso, ao obter visibilidade dos fundos disponíveis antes da transferência, você evita taxas de fundos não suficientes (NSF), reduzindo, se não eliminando completamente, os custos de fraude. Reduzir fraudes bancárias O Plaid permite que você use dados bancários para verificar identidades e reduzir fraudes bancárias. Você pode comprovar as identidades dos usuários, como nome, número de telefone, endereço e e-mail, e comparar as informações com o que está registrado no banco. Você poderá conhecer seus usuários por meio de uma simples verificação de identidade, facilitada ainda mais pelo preenchimento automático de formulários com base nas informações do titular da conta arquivadas no banco. Transações limpas e categorizadas O gerenciamento de dinheiro é simplificado quando você obtém dados de transações limpos e categorizados que datam de até 24 meses. Você terá melhores detalhes sobre as transações quando contextualizadas com informações de geolocalização, comerciante e categoria. Com dados confiáveis ​​e em tempo real que remontam ao máximo possível, você obtém insights valiosos para atender melhor seus clientes e reduzir custos com conexões de baixa latência que não exigem recursos técnicos adicionais. Verifique os ativos do mutuário diretamente da fonte Os mutuários podem vincular suas contas bancárias em segundos para maximizar as conversões. Você obtém velocidades de processamento rápidas com uma tecnologia integrada que conecta perfeitamente o Plaid à sua própria experiência para reduzir o atrito para o mutuário. Também agiliza as conexões o compromisso com a segurança, como o uso de criptografia AES de 256 bits de nível empresarial que vem com testes regulares de penetração de rede e análises de segurança.