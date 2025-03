Hives.co

hives.co

A plataforma pronta para envolver os funcionários e reunir ideias de toda a sua organização de maneira fácil. --- Hives começou com uma ideia simples de que conhecimento e experiência precisam ser compartilhados. Era uma vez uma equipe de consultores que ajudaria as organizações a criar um local de trabalho digital melhor e mais eficaz. No entanto, compreendemos desde o início que muitos dos nossos clientes tinham dificuldade em permitir que os seus funcionários expressassem as suas opiniões e partilhassem ideias de melhoria. Faltava-lhes simplesmente um modelo permanente para mudanças constantes. E sem uma forma fácil de reunir ideias, a mudança ocorreria lentamente e a saúde (e a riqueza) da organização ficaria ameaçada. Na verdade, o conceito funciona como uma colmeia. A propósito, você sabia que a colmeia é um símbolo comumente usado de indústria e cooperação? E faz muito sentido, pois numa colméia, cada abelha tem um propósito e uma tarefa específica, e todas trabalham juntas. E, assim como uma colméia, o bem-estar e a cultura de uma organização dependem das abelhas ocupadas que a compõem. Uma colmeia funciona assim: sua estrutura interna é chamada de favo de mel e é feita de uma massa de células prismáticas hexagonais compostas de cera de abelha, criando um padrão fundamental de eficiência geométrica real. As próprias abelhas coletam néctar e outros sucos doces das flores, que se transformam em mel no corpo das abelhas. O próprio mel é então armazenado nas células da referida cera de abelha. Parece familiar? O processo de trabalhar juntos, com um propósito, coletando néctar e transformando-o em mel é muito semelhante à forma como nós, humanos, coexistimos e cooperamos. Nós prosperamos quando trabalhamos para uma organização que tem uma base sólida e processos de trabalho eficientes. Queremos fazer parte de algo maior e contribuir onde pudermos. Coletamos inspiração e impressões o dia todo, e elas se transformam em ideias reais quando você menos espera. Mas onde essas ideias deveriam ser aproveitadas e colhidas? Esse foi o desafio de todas as organizações com quem conversamos. Por isso decidimos criar uma solução para estes problemas e construir uma ferramenta que desse às empresas a possibilidade de capacitar os seus colaboradores de formas que nem sequer pensavam ser possíveis.