Software de gerenciamento de ideias - Aplicativos mais populares - Somália

Sideways 6

sideways6.com

"Uma plataforma de crowdsourcing de ideias óbvias para funcionários." Janeiro de 2023 Envolva seu pessoal, melhore sua organização e construa uma cultura de inovação de forma rápida e simples, no Microsoft Teams, na intranet do Interact e muito mais. Na Sideways 6, entendemos a importância de envolver seus funcionários para atingir as metas de negócios por meio de ideias. Mas a execução de programas de ideias em grande escala pode facilmente tornar-se complicada e difícil de executar com impacto. É por isso que desenvolvemos uma solução que revoluciona a forma como as empresas compartilham, gerenciam e analisam as ideias dos funcionários para impulsionar as metas de negócios por meio de uma cultura que coloca os funcionários no centro. Nosso software facilita que as empresas compartilhem e organizem as ideias dos funcionários nas ferramentas que eles usam todos os dias, garantindo que nenhuma grande ideia passe despercebida. Com ferramentas automatizadas e personalizáveis, comunicações, rastreamento, votação e revisão, nossa plataforma permite que as empresas avaliem de forma rápida e fácil o potencial de cada ideia e tomem decisões informadas para obter o máximo impacto, ao mesmo tempo que envolvem os funcionários. As empresas que usam o Sideways 6 gerenciam ideias 3 vezes mais rápido, gastam 4 vezes menos tempo atualizando funcionários, veem 78% mais engajamento e ideias e implementam ideias que fazem uma diferença tangível nos resultados financeiros. Ao usar o Sideways 6, as empresas experimentam um aumento significativo na eficiência de recursos (mais de US$ 60 milhões economizados por Balfour Beatty), na produtividade (a Nestlé idealizou 155 novos produtos para levar ao mercado) e no engajamento (aumento de 16% no engajamento dos funcionários na DXC Technology). Ao aproveitar as ideias dos funcionários poderosos, o Sideways 6 pode ajudar sua empresa a alcançar novos patamares de sucesso. Descubra por que empresas como Rio Tinto, Nestlé, Vodafone e Marks and Spencer confiam na abordagem Sideways 6 em www.sideways6.com.