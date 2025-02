Software de ativação híbrida - Aplicativos mais populares - Eslovênia

Whatspot

Eleve o gerenciamento do seu espaço de trabalho a novos patamares com o Whatspot. Perfeito para empresas, espaços de coworking, universidades e instituições públicas, oferecemos uma solução dinâmica para todas as suas necessidades de reserva – desde mesas a salas (de reuniões) e lugares de estacionamento, mantendo-se fáceis de usar. Whatspot é GRATUITO para sempre para 3 espaços e até 15 usuários! Experimente uma eficiência incomparável com nossa plataforma intuitiva gratuitamente e expanda sempre que sentir necessidade de escalar. Nossos preços são projetados tendo em mente a escalabilidade. Os planos oferecem uma estrutura de preços flexível com base no seu uso. Beneficie-se de: Mapas interativos, aplicativo móvel, códigos QR no Workplace, fácil acesso de visitantes, processo de aprovação, estatísticas de utilização do espaço. Simplifique o seu espaço, simplifique as reservas e otimize o uso de recursos, ao mesmo tempo que melhora a experiência do usuário. Escolha Whatspot para um espaço de trabalho mais inteligente e organizado. O que você ganha: O Whatspot irá ajudá-lo de forma rápida e fácil a encontrar uma data adequada para uma reserva, para que ela não entre em conflito com outras. Reservas instantâneas, no local - Habilite reservas instantâneas em qualquer lugar com uma simples digitalização, atendendo às necessidades aceleradas dos profissionais Reservas de mesas e espaços feitas de forma visual - Gerencie reservas de hot desks facilmente usando plantas baixas interativas. Crie um ambiente de trabalho no qual equipes e indivíduos possam trabalhar de forma eficaz. Veja em tempo real quais mesas estão disponíveis, quem está no escritório e onde os colegas de equipe estão sentados. Disponibilize reservas ao público - Permita que visitantes e parceiros externos reservem salas de reuniões, mesas e outros recursos compartilhados da empresa com facilidade e sem a necessidade de criar uma conta. Tudo sob seu controle. Todas as reservas em um só lugar - Tenha uma visão perfeita de todas as suas reservas e das da sua empresa na forma de um calendário ou agenda diária. Está sempre à mão no seu celular, tablet ou computador. Controle total, insights em tempo real - Gerencie quem pode acessar os recursos, aprovar ou rejeitar reservas. Acompanhe o uso do espaço em tempo real para saber sempre quais recursos estão sendo usados, quando e por quem. Relatórios de uso detalhados para faturamento preciso - Aumente a precisão do seu faturamento com nossos relatórios de uso detalhados. Quer se trate de cobrança de hot desks ou salas de reunião, nosso software fornece dados precisos, garantindo que cada hora seja contabilizada.