As empresas de construção e empreiteiros têm necessidades especiais de gestão de força de trabalho, e a Arcoro oferece um conjunto de software modular de RH para construção que permite às empresas atendê-las com sucesso. A Arcoro é a única empresa de tecnologia de Recursos Humanos focada na indústria da construção, oferecendo soluções para ajudar as empresas a contratar, gerenciar e aumentar sua força de trabalho de back office, profissional e comercial qualificada. O conjunto de módulos da Arcoro inclui: • Acompanhamento de candidatos • Integração • Gestão de aprendizagem • RH central • Benefícios • Acompanhamento de tempo/presença ExakTime • Gestão de remuneração • Gestão de desempenho e planejamento de sucessão. As empresas podem optar por aproveitar um ou todos os módulos, e muitos clientes começam com um ou dois e adicionam mais à medida que suas necessidades mudam ou sua organização cresce. Os módulos da suíte Arcoro são totalmente integrados, mas também se integram a outras tecnologias de construção, incluindo gerenciamento de projetos, gestão de força de trabalho e sistemas de contabilidade. A Arcoro mantém fortes parcerias com outros fornecedores líderes de tecnologia de construção para garantir uma experiência perfeita para os clientes. Mais de 8.000 empresas de construção e empreiteiros de todos os portes na América do Norte confiam na Arcoro para ajudá-los a atender às suas necessidades de RH. Todos os dias, mais de 1 milhão de profissionais da construção entram e saem de um produto Arcoro. A Arcoro se esforça para oferecer a melhor experiência aos colaboradores em campo e no escritório. Para mais informações, visite-nos em www.arcoro.com.