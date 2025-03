Software de RHMS e HCM - Aplicativos mais populares - Uzbequistão

HROne

hrone.cloud

O HRONE é um conjunto de HCM pronto para o futuro que automatiza processos de RH, simplifica as interações humanas e oferece informações acionáveis ​​para criar melhores locais de trabalho. Em nossa busca para definir tudo o RH no piloto automático, simplificamos com sucesso as funções de RH em todo o ciclo de vida do funcionário, economizando milhões de horas para mais de 1100 empresas. Essa contagem inclui nomes de mais de 20 indústrias - Timex, ABP, Lux Cozi, Droom, Amar Ujala, Haier, Bikanervala, Weikfield, Burberry, Harvest Gold, Studds, Nippon Steel, Annapurna, Nissin, Travelxp, Lançador de carreira e Paynearby são alguns para nomear alguns. A melhor parte? Prestamos nossos usuários um aplicativo móvel a um custo zero para ajudá -los a experimentar o verdadeiro poder da automação de RH em qualquer lugar, a qualquer momento. Nós nos diferenciamos no mercado de software de RH com as seguintes funcionalidades salientes- ✅ Primeira caixa de entrada inspirada no Gmail para o RH para orientar o seu dia ✅ Insights inovadores de tarefas para realizar o trabalho com o tempo ✅ A intuitiva caixa de pesquisa global para rastrear e acessar qualquer informação e um sistema que não apenas prometem, mas realmente mostra seu ROI real. Sendo o primeiro HCM que toma ações em tempo real em todas as tarefas de RH, desencorajando os backlogs com lembretes sutis, configuramos você para o sucesso, automatizando todas as tarefas operacionais. Para saber mais, visite nosso site- https://hrone.cloud/