Software de RHMS e HCM - Aplicativos mais populares - Tadjiquistão

A Paychex, Inc. é uma provedora líder de soluções integradas de gerenciamento de capital humano para folha de pagamento, benefícios, recursos humanos e serviços de seguro. Ao combinar sua inovadora plataforma de tecnologia e mobilidade de software como serviço, com serviços pessoais dedicados, a Paychex capacita pequenos e médios proprietários de empresas a se concentrar no crescimento e gerenciamento de seus negócios. Apoiado por mais de 45 anos de experiência no setor, a Paychex atende a aproximadamente 670.000 clientes de folha de pagamento em 31 de maio de 2019 em mais de 100 locais nos EUA e na Europa e paga um em cada 12 funcionários do setor privado americano. O Paychex Flex é uma solução de RH tudo-em-um, projetada com a simplicidade em mente. Com a tecnologia que cresce e muda com o seu negócio, o Paychex tem a combinação certa de soluções de negócios inovadoras e suporte dedicado para ajudá -lo a alcançar seus objetivos, onde quer que sua empresa esteja indo. * Contratar, pagar, gerenciar e reter funcionários com confiança * Obtenha suporte experiente e premiado onde e quando você precisar com nossa equipe de suporte ao vivo 24/7/365 * Fique à frente da mudança de leis e regulamentos com nossos especialistas em conformidade * Acesse suas informações em movimento com o aplicativo móvel Paychex Flex Mobile * Gerenciamento de talentos: recrute, retenha e desenvolva os melhores talentos de uma única plataforma de RH e otimize seu processo de contratação e integração. ​ * Gerenciamento da força de trabalho: Melhore a eficiência e a produtividade dos funcionários com nossos recursos vitais de gerenciamento da força de trabalho. ​ * Folha de pagamento e suporte financeiro: paga facilmente aos funcionários e gerencie impostos, despesas e muito mais, para que você possa continuar se concentrando em seus negócios. ​ * Benefícios dos funcionários: Atrair e reter os melhores talentos, oferecendo benefícios valiosos dos funcionários, simplificando a administração do seu plano. ​ * Terceirização de PEO e RH: Apoie seus negócios durante todo o ciclo de vida dos funcionários com nossas soluções abrangentes de terceirização de RH. ​ * Experiência dos funcionários: economize tempo e melhore a precisão, dando aos funcionários acesso a RH de autoatendimento, treinamento e ferramentas financeiras. ​ * Integrações: conecte e compartilhe automaticamente e com precisão entre o seu software e o Paychex Flex. Escolha o nível certo de tecnologia e suporte para o seu negócio agora - mantendo a capacidade de crescer conforme suas necessidades mudam. Veja por que a Paychex é a maior empresa de RH para empresas pequenas e médias e vamos simplificar sua experiência na folha de pagamento.