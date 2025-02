Software de RHMS e HCM - Aplicativos mais populares - Somália

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now é o único pacote de RH completo baseado em nuvem que se adapta à sua maneira de trabalhar. Construído em um único banco de dados, o ADP Workforce Now oferece recursos de gerenciamento de recursos humanos, folha de pagamento, benefícios, gerenciamento de talentos, gerenciamento de tempo e trabalho, aprendizado e análise e retorno ao escritório. Gerenciar seu pessoal nunca foi tão fácil. O ADP Workforce Now fornece ferramentas não apenas para rastrear informações de RH, mas também para ajudá-lo a gerenciar sua força de trabalho e tomar decisões baseadas em dados. E, à medida que você cresce, você pode adicionar a funcionalidade necessária. Capacite todos os níveis da sua organização com ferramentas e recursos projetados especificamente para fornecer uma experiência envolvente para líderes empresariais, gerentes e trabalhadores. • Tudo-em-um: uma plataforma de RH configurável para gerenciar com eficiência todas as funções de gerenciamento de pessoas — folha de pagamento, RH, tempo, talentos e benefícios — em um único banco de dados. • Conformidade Confiante: Nossa segurança líder do setor mantém seus dados seguros, enquanto nosso profundo conhecimento e soluções de conformidade ajudam você a proteger seus negócios. • Facilidade de uso: recursos inovadores e fáceis de usar ao seu alcance, facilitando o trabalho de maneiras que atendam às suas necessidades e, ao mesmo tempo, proporcionando uma melhor experiência para sua força de trabalho. • Informações sobre o fluxo de trabalho: tome decisões com confiança, informado por insights do banco de dados de força de trabalho mais rico e robusto do negócio. • Ecossistema integrado e conectado: amplie seus recursos de gerenciamento de pessoas com o maior ecossistema de RH que se integra de maneira fácil e segura com soluções líderes de terceiros. Conecte-se facilmente com parceiros vitais, como contadores, corretores e provedores financeiros. FOLHA DE PAGAMENTO. Economize tempo e reduza erros com o pacote multifuncional desenvolvido especificamente para ajudá-lo a operar seus negócios e atender às suas necessidades de conformidade.