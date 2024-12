Software de entrega de serviços de RH - Aplicativos mais populares - Malaui Mais populares Adicionados recentemente

O software de prestação de serviços de RH agiliza operações complexas de RH para organizações e pessoal de RH. Essas soluções integram tecnologia de centro de serviços e help desk, padronizando a maneira como as equipes de RH prestam serviços e interagem com os funcionários. Eles facilitam o envio, a revisão e a resposta às solicitações do pessoal de RH e dos funcionários. Os principais recursos incluem solicitações de serviço simplificadas, um portal de autoatendimento para funcionários e ferramentas para configurar e automatizar processos e análises de serviços de RH. Algumas dessas soluções também usam IA para automatizar fluxos de trabalho, aprendendo perguntas frequentes e integrando respostas do departamento de RH.