Software de conformidade de RH - Aplicativos mais populares - Espanha

O software de conformidade de RH ajuda empresas, gerentes e profissionais de RH a se manterem atualizados com todas as regulamentações comerciais e leis de conformidade de RH. Essas ferramentas permitem que as empresas naveguem por legislações e regras de conformidade estaduais e federais complexas e em constante evolução. Eles também auxiliam na comunicação e aplicação das políticas legislativas e da empresa aos funcionários. Além disso, essas soluções geralmente automatizam o gerenciamento de documentos confidenciais e fluxos de trabalho de relatórios. Tradicionalmente, as soluções de conformidade concentram-se principalmente na conformidade financeira, como a folha de pagamento. Porém, nos últimos anos, eles evoluíram para oferecer soluções mais abrangentes. O software moderno de conformidade de RH normalmente aborda áreas como folha de pagamento, benefícios, risco e segurança, recrutamento e relações com funcionários. Embora a maioria dos fornecedores se especialize em leis de conformidade específicas, como ACA, benefícios ou pequenas empresas, em vez de cobrir todas as áreas, o software de conformidade de RH costuma ser fornecido com outro software de RH, como software de integração, horário e presença ou administração de benefícios. Também pode ser oferecido como uma solução independente. Algumas soluções de conformidade de RH incluem integrações com software principal de RH ou folha de pagamento para automatizar relatórios de folha de pagamento e agilizar a manutenção de conformidade.