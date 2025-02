Software de gerenciamento de casos de RH - Aplicativos mais populares - Turcomenistão

AllVoices

A AllVoices é uma plataforma de relações com funcionários que facilita o gerenciamento de problemas de relações com os funcionários. Com uma solução completa que utiliza a IA, as equipes de RH podem se tornar mais eficientes e se concentrar em melhorar a experiência do funcionário, o que reduzirá o risco de ações judiciais, aumentará a retenção e melhorará a produtividade. A AllVoices é confiável pelas principais empresas, incluindo Zillow, Sweetgreen, Patagônia e Duolingo, para não apenas ficar à frente de problemas maiores no local de trabalho, mas também se integrarem perfeitamente aos seus fluxos de trabalho atuais e facilitarem suas vidas - é por isso que AllVoices foi nomeado líder no engajamento do funcionário, Gerenciamento de casos de RH e categorias de denúncia por G2.