Software de gerenciamento de casos de RH - Aplicativos mais populares - Somália

AllVoices é uma plataforma de relações com funcionários que facilita o gerenciamento de questões de relações com funcionários. Com uma solução completa que utiliza IA, as equipes de RH podem se tornar mais eficientes e se concentrar em melhorar a experiência dos funcionários, o que reduzirá o risco de ações judiciais, aumentará a retenção e melhorará a produtividade. AllVoices conta com a confiança de empresas líderes, incluindo Sweetgreen, Patagonia e Duolingo, para facilitar o gerenciamento de questões de relacionamento com funcionários, tudo em um só lugar