Software de gerenciamento de casos de RH - Aplicativos mais populares - Moçambique

O software de gerenciamento de casos de RH permite que organizações e profissionais de RH lidem de maneira eficiente e confidencial com todos os casos e solicitações enviados por funcionários. Essas soluções oferecem recursos que permitem às organizações criar fluxos de trabalho de RH personalizados, digitalizar formulários em papel, gerar relatórios e fornecer painéis, entre outros recursos. Embora algumas funções do software de gestão de casos de RH se sobreponham ao software de prestação de serviços de RH, ele também inclui recursos específicos para gerenciar casos altamente sensíveis relacionados às relações com funcionários, como violência no local de trabalho, discriminação, assédio, retaliação e queixas. Muitos destes sistemas também oferecem capacidades de denúncia anónima para proteger os funcionários de retaliações. Além disso, eles geralmente incluem ferramentas de integração de aplicativos (APIs) para conectar-se a várias soluções de negócios, como CRM e software central de RH.