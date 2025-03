Software de suporte técnico - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

Desku

A Desku está na vanguarda do suporte ao cliente baseado em IA, especializando-se em soluções projetadas para os setores de comércio eletrônico e SaaS. A empresa pretende transformar o setor de atendimento ao cliente, concentrando-se no aumento da eficiência, na melhoria das experiências do usuário e na confiabilidade de nível empresarial. Ofertas de Desku * Automação baseada em IA: os chatbots e utilitários de automação baseados em IA do Desku reduzem significativamente a carga de trabalho de suporte. * Caixa de entrada compartilhada: Desku oferece uma caixa de entrada extremamente rápida, fácil de usar e aprimorada por IA, otimizada para equipes de suporte modernas. * Base de conhecimento: Desku fornece uma base de conhecimento fácil de criar para capacitar os clientes com opções de autoatendimento. * Bate-papo ao vivo: o recurso de bate-papo ao vivo do Desku permite uma comunicação contínua e em tempo real com os clientes. Por que as empresas confiam no Desku * A plataforma conta com a confiança de mais de 1.000 agentes de suporte e 350 empresas. * Desku ajuda a reduzir as consultas de suporte em até 50%. * A empresa contribui para reduzir os custos de suporte em 40%. Capacidades de integração - O Desku permite a integração perfeita de ferramentas existentes para aumentar a produtividade da equipe. A plataforma oferece suporte a mais de 30 aplicativos integrados e oferece ações personalizadas alimentadas por dados de clientes em tempo real.