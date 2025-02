Software de suporte técnico - Aplicativos mais populares - Eslovênia

LiveChat

LiveChat é uma plataforma completa de atendimento ao cliente com chat online e recursos de análise da web. Ele foi projetado especificamente para fornecer atendimento ao cliente e vendas de combustível incríveis. Esta plataforma completa de atendimento ao cliente é usada por mais de 38.000 clientes em 150 países. Ele se destaca por seu design simples e intuitivo, facilitando o uso imediato tanto para agentes de suporte quanto para clientes. LiveChat permite personalizar a comunicação com os clientes para atender e superar suas expectativas. Ele se concentra em fornecer um serviço contínuo com recursos poderosos que dão suporte às equipes de atendimento ao cliente. Ele pode ser usado em dispositivos móveis, para que você nunca perca nenhum lead, mesmo quando estiver em trânsito. O bate-papo móvel também pode funcionar em segundo plano, portanto, não importa o que você faça no telefone, o aplicativo continuará convidando visitantes em potencial e notificará você sobre bate-papos recebidos. O widget de bate-papo do LiveChat é totalmente personalizável, o que faz com que pareça uma parte natural do seu site. Um dos recursos mais poderosos em termos de obtenção de leads são as saudações automatizadas, que permitem oferecer ajuda aos visitantes antes mesmo de eles entrarem em contato com a equipe de suporte. Os convites de chat automatizados também podem ser personalizados com base no comportamento do cliente, melhorando a experiência geral dos clientes com a marca. Com o LiveChat, as equipes de suporte ao cliente podem realizar várias sessões de chat ao mesmo tempo. Os agentes podem dar uma espiada para ver o que os clientes estão digitando antes de clicar no botão “enviar” e usar respostas prontas, que os ajudam a reduzir o tempo médio de atendimento e a encantar os clientes. Para tornar seu atendimento amigável e personalizado, os agentes podem utilizar os dados do cliente exibidos na barra lateral durante a conversa. Ele fornece insights necessários sobre os dados mais importantes sobre um cliente. Os agentes podem marcar cada sessão de bate-papo, o que lhes permite identificar posteriormente consultas populares e melhorar seu produto ou serviço. Com os recursos avançados de relatórios do LiveChat, as equipes de suporte e vendas podem acompanhar seu desempenho, detectar melhorias, aumentar a produtividade e, como resultado, conquistar clientes satisfeitos e desfrutar de mais vendas. LiveChat ajuda a gerenciar mensagens de clientes, automatizar o fluxo de trabalho e colaborar dentro das equipes. Ele oferece suporte a chatbots, permitindo que as marcas criem e lancem chatbots conversacionais sem codificação e se destaquem no atendimento ao cliente. Também oferece uma base de autoconhecimento para um autoatendimento rápido e sem esforço. O LiveChat oferece mais de 200 integrações poderosas que permitem às empresas ampliar o valor de suas ferramentas existentes. Ele se integra perfeitamente a soluções populares de CRM, como Hubspot e Pipedrive, serviços de comércio eletrônico, como Shopify e BigCommerce, e aplicativos de mensagens, como WhatsApp e Facebook - permitindo sincronizar facilmente os dados do cliente e manter a comunicação em um só lugar. Suporta serviços de pagamento, como PayPal ou Stripe, permitindo aos clientes fazer pedidos e pagamentos diretamente do chat. Funciona com serviços de e-mail como Mailchimp, ajudando a coletar e nutrir leads após um bate-papo. Existem muito mais integrações disponíveis para apoiar as empresas no fornecimento de excelente atendimento ao cliente e no aumento de suas vendas. A equipe do LiveChat está sempre pronta para ajudar em qualquer coisa 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Os heróis de suporte do LiveChat oferecem a melhor experiência de atendimento ao cliente, respondendo rapidamente a perguntas, resolvendo problemas e fornecendo soluções.